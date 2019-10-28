قال لورينزو ڤيدينو مدير برنامج التطرف في جامعة "جورج واشنطن"، إن "عدم رفع مستوى التحذير في أوروبا بعد تصفية زعيم "داعش" أبو بكر البغدادي، سيكون بمثابة افتقار للحكمة".

وأضاف هذا الخبير في شؤون الإرهاب، في تصريح لوكالة "آكي" الإيطالية اليوم، أن "فرضية الانتقام بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، هي الشعور المنطقي لأي شخص يعنى بالأمن في جميع البلدان الأوروبية".

وأشار إلى وجود احتمال حدوث هجمات إرهابية، سواء كانت منظمة أو عفوية، بهدف التأكيد على استمرار وجود "داعش".

وقال: "طبعا ليس من الضرورة الحتمية، أن يقع ذلك. فلم تقع ردود إرهابية بعد مقتل زعيم القاعدة أسامة بن لادن، الذي تمت تصفيته في ظروف مماثلة لما حدث للبغدادي".

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وذكر لورينزو ڤيدينو، أن مقتل البغدادي، يفتح النقاش حول مستقبل "داعش"، الذي كان في أوج توسعه في يونيو 2014، يحتل أرضا بمساحة بريطانيا.

وقال: "من الواضح أن داعش، يتراجع منذ أربع سنوات على الأقل"، وذكر أن "الهزيمة في باغوز (في محافظة دير الزور السورية) في مارس الماضي كانت بمثابة نهاية التنظيم".

وأشار ڤيدينو الى أن "مصرع البغدادي يمثل ضربة أخرى لداعش، لكن هذا الأخير لا يزال يشكل علامة تجارية وله حضور ميداني في كل من العراق وسوريا، على الرغم من تقلص حجمه بشكل واضح".

وأوضح أن "داعش" الآن يعتمد على فروعه في العالم، وفي المقام الأول أفغانستان، وكذلك في أجزاء الصحراء الكبرى، ودول إفريقيا الواقعة تحتها، وصولا إلى الفلبين".

المصدر: adnki