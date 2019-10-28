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حكومة الكويت تدعم وزيرين ضد استجوابين برلمانيين

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حكومة الكويت تدعم وزيرين ضد استجوابين برلمانيين
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أكدت الحكومة الكويتية، دعمها وتأييدها، لوزیر الداخلیة الشیخ خالد الجراح الصباح، ولوزيرة الأشغال العامة والإسكان جنان رمضان، في مواجهة استجوابين برلمانيين.

وجاء في بيان صدر عن الحكومة، بعد اجتماعها الأسبوعي اليوم، أن الاستجواب البرلماني حق دستوري لأي عضو بمجلس الأمة.

وقال البيان، إن الحكومة تدرس، الجوانب الدستوریة والقانونیة والموضوعیة، التي جاءت في الاستجوابین، المقدمين من النائب ریاض العدساني وزميله عمر الطبطبائي.

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وأضاف البيان، أن الحكومة، استمعت لموقف الوزيرين، وملاحظاتهما على النقاط والمحاور التي وردت في الاستجوابین، وما یتصل بھما من حقائق وبیانات.

من جانبه أعلن عضو مجلس الأمة الكويتي، رياض العدساني، أنه تقدم بصحيفة استجواب إلى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، الشيخ خالد الجراح، "لجسامة القضايا وحجم المخالفات، والتجاوزات التي أدت إلى استخدام الأدوات الدستورية ومحاسبة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية".

المصدر: وكالات

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