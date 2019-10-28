بلغاريا تبعد دبلوماسيا روسيا عن أراضيها بتهمة التجسس وجمع أسرار عليا عن حلف الناتو

طلبت بلغاريا سحب دبلوماسي روسي، بعد أن اتهمته بالتجسس. وقالت الخارجية البلغارية، إنها استدعت لهذا الغرض، السفير الروسي لديها في 25 أكتوبر الجاري.

وذكرت بعض وسائل الإعلام، أن الدبلوماسي المعني غادر البلاد اليوم الاثنين، وأن الحديث يدور عن السكرتير الأول في السفارة الروسية.

وفي وقت سابق من الاثنين، أعلن مكتب المدعي العام البلغاري، بدء قضية جنائية ضد دبلوماسي روسي، ولكن تم تجميد القضية لأن المذكور يتمتع بحصانة دبلوماسية.

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وجاء في بيان صدر عن المكتب: "فتح مكتب المدعي العام المتخصص، قضية جنائية ضد مواطن أجنبي، بتهمة ارتكاب جريمة ضد الجمهورية".

وذكر أن هذا المواطن الأجنبي، قام بجمع معلومات تمثل أسرار دولة، وتتعلق بمصالح بلغاريا والاتحاد الأوروبي والناتو ونقلها إلى دولة أجنبية".

من جانبها، امتنعت السفارة الروسية في صوفيا، عند تقديم أي تعليق حول النبأ.

المصدر: وكالات