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الصين تدعو العالم لاستئصال أسباب الإرهاب بعد مقتل البغدادي

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الصين تدعو العالم لاستئصال أسباب الإرهاب بعد مقتل البغدادي
Reuters
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دعت الخارجية الصينية المجتمع الدولي إلى تفعيل جهود محاربة الإرهاب عقب إعلان الولايات المتحدة القضاء على زعيم تنظيم "داعش" أبو بكر البغدادي في سوريا.

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وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة، قنغ شوانغ، للصحفيين اليوم الأحد، إن الصين كدولة عانت في السابق من الإرهاب تشارك بنشاط في الحملة الدولية ضد هذه الظاهرة، مناشدا المجتمع الدولي بأسره "الاستمرار في تعزيز التعاون بالحرب المشتركة ضد الإرهاب".

وأعرب المتحدث عن قناعة الصين بأنه يجب ليس مكافحة جميع مظاهر الإرهاب فقط، بل وجذوره أيضا والعمل على استئصال "الأرض الخصبة للإرهاب".

وأعلن رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب أمس الأحد عن تصفية زعيم "داعش" البغدادي جراء عملية خاصة للقوات الأمريكية في محافظة إدلب السورية.

المصدر: أسوشيتد برس

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