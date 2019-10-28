تركيا: "وحدات حماية الشعب" لم تنسحب بعد بالكامل من منطقة الحدود

قال وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، اليوم الاثنين، إن "وحدات حماية الشعب الكردية" لم تنسحب بعد بالكامل من منطقة الحدود بموجب اتفاق توسطت فيه روسيا.

وأضاف أن تركيا ستناقش في وقت قريب الخطوات المقبلة مع موسكو.

وصرح وزير الخارجية بأن وفدا عسكريا روسيا سيأتي إلى تركيا، لبحث الدوريات المشتركة التي من المقرر أن تبدأ يوم الثلاثاء.

وأشار الدبلوماسي التركي إلى أن عدم انسحاب مقاتلي "وحدات حماية الشعب الكردية" لمسافة نحو 30 كيلومترا عن الحدود في شمال شرق سوريا بموجب الاتفاق مع روسيا، سيدفع القوات التركية لطردهم.

وفي الـ17 من أكتوبر اتفقت تركيا والولايات المتحدة على وقف العملية العسكرية لمدة 120 ساعة وانسحاب الوحدات الكردية من المنطقة الآمنة على الحدود بين تركيا وسوريا والتي تنوي أنقرة السيطرة عليها بشكل مستقل.

كما استضافت مدينة سوتشي قمة روسية تركية بين الرئيسين فلاديمير بوتين ورجب طيب أردوغان، انتهت بالتوصل لتفاهم يتضمن نشر حرس الحدود السوري والشرطة العسكرية الروسية على الحدود مع تركيا، وسحب المسلحين الأكراد لمسافة 30 كيلومترا عن الحدود.

المصدر: RT + رويترز