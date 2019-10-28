نتنياهو يتهم إيران بالعمل على إنتاج صواريخ بالستية تغطي الشرق الأوسط
Reuters
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/mm6n
اتهم رئيس الوزراء الإسرائيلي المنتهية ولايته بنيامين نتنياهو إيران بالعمل على إنتاج صواريخ بالستية يمكنها الوصول إلى أي مكان في الشرق الأوسط.
ونقلت قناة "كان" الإسرائيلية اليوم الاثنين عن نتنياهو قوله: "تعمل إيران على إنتاج صواريخ كروز يمكنها الوصول إلى أي وجهة في الشرق الأوسط".
وأضاف: "إيران تريد نصب وتركيب هذه الصواريخ في مواقع مختلفة في الشرق الأوسط".
وكانت وسائل إعلام عبرية قد أفادت مؤخرا بأن حكومة إسرائيل تخشى هجوم إيران بواسطة صواريخ مجنحة أو طائرات مسيرة، وتتخذ الإجراءات اللازمة للحد من هذا الخطر.
المصدر: وكالات
تعليمات استخدام خدمة التعليقات على صفحات موقع قناة "RT Arabic" (اضغط هنا)