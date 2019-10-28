في تصعيد لـ"حرب الأبناء" بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ومنافسه المحتمل في انتخابات الرئاسة المقبلة جو بايدن، شن الأخير هجوما على ابنة الرئيس إيفانكا ترامب وصهره جاريد كوشنر.

وانتقد بايدن في حديث لشبكة CBS أمس الأحد بشدة تعيين ترامب ابنته وزوجها لمناصب استشارية رفيعة في البيت الأبيض، معربا عن ثقته بأن كوشنر ليس مؤهلا للتعامل مع القضايا المركبة التي تقع على عاتق ترامب بصفته رئيسا للولايات المتحدة.

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وذكر بايدن أنه لا ينوي ملاحقة أبناء السياسيين لكن تصرفات أولاد ترامب "تتحدث عن نفسها"، متعهدا بأن أبناءه في حال انتخابه رئيسا لن يتولوا مناصب في البيت الأبيض.

وشدد بايدن على ضرورة أن يوضح ترامب للأمريكيين أن كل ما يفعله مكرس لهم، معارضا فكرة تعيين أقارب الرئيس في مناصب بإدارته "ليكونوا منخرطين يوميا في عمليات لا يعلمون شيئا عنها".

المصدر: CBS