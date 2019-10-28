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متمردو روهينغا ميانمار يعلنون مقتل عدد من الرهائن لديهم بقصف حكومي

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متمردو روهينغا ميانمار يعلنون مقتل عدد من الرهائن لديهم بقصف حكومي
Reuters
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أعلنت جماعة مسلحة تنشط في ولاية راخين غرب ميانمار، أن عددا من عشرات من عناصر الأمن والمدنيين المخطوفين لديها مؤخرا، قتلوا خطأ بعملية للقوات الحكومية لتحريرهم.

وذكر "جيش إنقاذ الروهينغا أركان" في بيان نشره على موقعه أمس الأحد أن ثلاث مروحيات تابعة للقوات الحكومية استهدفت ثلاثة قوارب كانت تقل عناصر الأمن والشرطة والمسؤولين الحكوميين المخطوفين السبت، ما أدى إلى غرق قاربين ومقتل عدد من المحتجزين وعناصر من الجماعة المسلحة.

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وحسب أحدث بيان صدر عن وزارة الإعلام في ميانمار احتجز المسلحون السبت 58 شخصا في عبارة كانت بطريقها من مركز الولاية مدينة سيتوي إلى مدينة بوثيدونغ.

وأعلن جيش ميانمار أن بين المخطوفين أكثر من عشرة جنود ونحو 30 شرطيا كانوا خارج الخدمة لحظة احتجازهم.

وفي بيان صدر الليلة الماضية أكدت القوات الحكومية أنها استخدمت المروحيات لإنقاذ المخطوفين وتعرضت إحداها لنيران المسلحين وأصيب أحد أفراد طاقمها، مؤكدة أن العملية أدت إلى إنقاذ 14 من المحتجزين.

المصدر: أسوشيتد برس

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