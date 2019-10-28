الإصابة الوحيدة في عملية البغدادي وفق ترامب.. إصابة كلب موهوب

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن العملية التي قتل فيها زعيم تنظيم "داعش"، لم تتكبد فيها القوات الأمريكية خسائر سوى إصابة كلب وصفه بالـ"موهوب".

واستذكر ترامب خلال جلسة أسئلة وأجوبة مطولة يوم الأحد بعد إعلانه عن الغارة التي قتل فيها البغدادي، ما جاء في المكالمة معه من مكان العملية، وقال إن القادة قالوا: "سيدي، لا يوجد سوى شخص واحد في المبنى... نحن متأكدون أنه في النفق يحاول الهرب، والنفق مسدود".

وأضاف ترامب: "القوات الخاصة ولمعرفتها المسبقة بوجود أنفاق وبأن الهارب على الأرجح يرتدي سترة ناسفة، أحضرت روبوتا، لكنها لم تستخدمه... أرسلوا الكلاب إلى النفق لتطارده.. زعيم التنظيم فجر نفسه".

وتابع: "لم نخسر أحدا، ما رأيكم بذلك؟.. ولكن في الحقيقة كانت هناك إصابة في الجانب الأمريكي، لقد أصيب كلبنا".

المصدر: RT + وكالات