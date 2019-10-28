كازاخستان تحبط بيع 240 كغ من اليورانيوم

كشف المكتب الصحفي للجنة الأمن القومي في كازاخستان KNB أن عناصر الأمن أحبطوا محاولة بيع أكثر من 240 كغ من اليورانيوم المركز المسروق من مؤسسة صناعية.

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وقال: "في 23 أكتوبر 2019، أحبط موظفو لجنة الأمن القومي لجمهورية كازاخستان في منطقة كيزيلوردا محاولة لبيع أكثر من 240 كغ من اليورانيوم المركز".

وأضاف: "تمكن جهاز الاستخبارات نتيجة لعملية خاصة، من توقيف 4 أعضاء من جماعة إجرامية يشتبه في ارتكابهم جريمة ينطبق عليها نص المادة الخاصة بـ"التعامل غير المشروع مع المواد والنفايات المشعة والمواد النووية".

وتابع: "وفقا لاستنتاج معهد الفيزياء النووية، فإن اليورانيوم المركز المضبوط هو مادة مشعة خطيرة، ومستوى الإشعاع الصادر عنه أعلى بكثير من المعيار المسموح به ويشكل خطرا كبيرا على البيئة والصحة العامة".

وكشف التحقيق أن المادة المشعة سرقت من مصانع عائدة لواحدة من الشركات التي تطور رواسب خام الفاناديوم.

المصدر: "نوفوستي"