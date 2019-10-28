رواية تركية للعملية التي انتهت بمقتل البغدادي

نشرت وكالة أنباء الأناضول رواية للعملية التي نفذتها القوات الأمريكية في محافظة إدلب، وانتهت بمقتل زعيم تنظيم "داعش" الإرهابي أبو بكر البغدادي.

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وذكرت الوكالة نقلا عن مراسلها في إدلب السورية أن القوات الأمريكية نفذت إنزالا بالمروحيات في ساعة متأخرة من الليل شمالي محافظة إدلب واشتبكت مع مسلحين لمدة 4 ساعات.

وروى أن الإنزال الأمريكي تم في منطقة تبعد بضعة كيلومترات عن مخيم "طور لاها" للنازحين.

وأضاف مراسل الأناضول: "في حدود الساعة الثانية عشرة عند منتصف الليل، استهدفت 8 مروحيات أمريكية وطائرتان مسيرتان نقطة قريبة من قرية باريشا على مدى 90 دقيقة، وقوبلت المروحيات بمقاومة من الأرض بأسلحة ثقيلة".

وتابع: "وعقب القصف الجوي، غادرت المروحيات المنطقة، وبعد نصف ساعة عادت وبدأت بالقصف مجددا، وفي هذه الأثناء، أنزلت المروحيات عناصر يعتقد أنهم من القوات الخاصة".

وأفيد بأن الجولة الثانية من الاشتباكات دامت ساعتين ونصف الساعة، وأن المروحيات غادرت المنطقة تماما، بعد عملية نفذت على مرحلتين ودامت 4 ساعات.

المصدر: الأناضول