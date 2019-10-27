إخلاء سبيل 3 مشتبه بهم ضمن قضية مقتل المهاجرين الصينيين الـ39 في بريطانيا

أعلنت الشرطة البريطانية، الأحد، إخلاء سبيل 3 مشتبه بهم بكفالة بعد توقيفهم ضمن التحقيقات في مقتل 39 شخصا عثر على جثثهم داخل شاحنة تبريد.

وأوضحت شرطة منطقة إسكس الواقعة قرب لندن، في بيان، أن المشتبه بهم هم رجل وامرأة يبلغان 38 عاما من مدينة وارنغتون في شمال غرب بريطانيا، وتم الإفراج عنهما حتى 11 نوفمبر، ورجل من إيرلندا الشمالية يبلغ من العمر 46 عاما كان محتجزا في مطار ستانستيد في العاصمة البريطانية وتم إخلاء سبيله حتى 13 نوفمبر.

وألقي القبض على المشتبه بهم الـ3 بعد يومين من اكتشاف جثث 8 نساء و 31 رجلا، الأربعاء الماضي، داخل شاحنة مسجلة في بلغاريا في موقع صناعي بمنطقة غرايز جنوب شرق بريطانيا.

وقالت الشرطة البريطانية في البداية إن الضحايا الذين يعتقد أنهم وصلوا على متن عبارة من ميناء زيبروغ البلجيكي ينحدرون من الصين، قبل أن تتراجع لاحقا عن هذا التصريح، حيث بات يسود الاعتقاد أنهم فيتناميون.

وتم استجواب المشتبه بهم بتهم ارتكاب القتل بالخطأ والتآمر لتهريب البشر، فيما وجهت الشرطة إلى سائق الشاحنة، موريس روبنسون، من شمال إيرلندا وهو في الـ 25 من عمره، 39 تهمة بالقتل غير المتعمد، إضافة إلى اتهامات بالتآمر للمساعدة في الهجرة غير الشرعية وغسل الأموال، ليمثل أمام المحكمة الاثنين المقبل، كما تم اعتقال رجل آخر من إيرلندا الشمالية في دبلن السبت.

المصدر: وكالات