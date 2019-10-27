ترامب يعترف بأنه لم يخبر الكونغرس بعملية تصفية البغدادي خوفا من التسريبات

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه لم يكشف لأعضاء الكونغرس بمجلسيه النواب والشيوخ، أن الجيش سينفذ عملية لتصفية زعيم "داعش" أبو بكر البغدادي في سوريا، خشية من "التسريبات".

وفي خطاب ألقاه للإعلان عن مقتل البغدادي بعد عملية نفذتها القوات الأمريكية في إدلب السورية، قال ترامب مجيبا عن سؤال للصحفيين حول ما إذا كان قد أبلغ رئيسة مجلس النواب وأعضاء الكونغرس بالخطة: "أردنا إبلاغهم الليلة الماضية، لكننا قررنا عدم فعل ذلك، لأن هناك تسريبات كثيرة في واشنطن لم أرها بهذا الحجم أبدا".

وتشمل صلاحيات الكونغرس حق مطالبة البيت الأبيض بتقديم معلومات حول عمليات الجيش في الخارج، فضلا عن حقه السماح بخوض الحرب أو الرفض. لكن في الواقع لا تتجه الإدارة الأمريكية دوما إلى الكونغرس للحصول على موافقته على شن العمليات العسكرية الخارجية التي تعتزم إطلاقها.

وقبل بدء الحرب على العراق تلقت الرئاسة الأمريكية دعم الكونغرس، لكنها لم تلجأ إلى موافقة المشرعين حينما أطلقت العمليات في سوريا واليمن وغيرها من الدول.

المصدر: تاس