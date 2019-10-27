زار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين، بصحبة رئيس هيئة الأركان العامة الفريق أفيف كوخافي، وقائد سلاح الجو قاعدة بلماحيم الجوية، حيث استمع لإيجاز أمني عن عمل سرب الطائرات المسيّرة.

وقال نتنياهو في ختام جولته داخل القاعدة: "أنا أرى هنا خير شبابنا ورجالنا ونسائنا الذين يقودون الطائرات نهارا وليلا لمحاربة أعدائنا، أي إيران وأتباعها".

وأضاف رئيس الوزراء الإسرائيلي، تعليقا على سؤال طرحه عليه أحد المراسلين: "إذا فرضت علينا الحرب فسننتصر فيها بشكل حاسم جدا، والذي شاهدته هنا اليوم في القاعدة الجوية هو خير الناس وخير التطويرات والأسلحة التي تضمن تحقيق ذلك".

وتابع "أقدر العمل المشترك للطيارين والطيارات والميكانيكيين والميكانيكيات، وطياري وطيارات الطائرات المسيرة وجميع أطقم التطوير والصيانة. أنتم تشكلون بالفعل رأس الحربة. إننا نخوض معركة كبيرة وأنتم تلعبون دورا محوريا فيها".

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المصدر: RT