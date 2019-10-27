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البيت الأبيض ينشر صورة لترامب وهو يتابع عملية قتل البغدادي

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البيت الأبيض ينشر صورة لترامب وهو يتابع عملية قتل البغدادي
Reuters JIM BOURG
الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب
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نشر البيت الأبيض صورة قال إنها توثق الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، وهو يتابع عملية قتل زعيم تنظيم "داعش"، أبو بكر البغدادي، بعملية للقوات الخاصة للولايات المتحدة في سوريا.

وتظهر الصورة ترامب جالسا على رأس طاولة في غرفة العمليات بالبيت الأبيض ومعه نائبه، مايك بينس، ووزير الدفاع، مارك إسبر، ومستشار الأمن القومي، روبرت أو براين، ورئيس هيئة الأركان المسلحة للقوات الأمريكية، الجنرال مارك ميلي، إضافة إلى عدد من المسؤولين الأمريكيين.

البيت الأبيض ينشر صورة لترامب وهو يتابع عملية قتل البغدادي
The White House
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وأكد ترامب، في وقت سابق من اليوم، أن زعيم "داعش" قتل أمس السبت بعملية "جريئة" نفذتها القوات الخاصة الأمريكية بمحافظة إدلب شمال غرب سوريا، مشيرا إلى أن البغدادي انتحر عندما كان يحاول الفرار من العسكريين الأمريكيين عبر نفق تحت مخبئه، حيث قتل نفسه و3 من أطفاله بتفجير حزام ناسف.

وقال الرئيس الأمريكي إنه كان يتابع عملية قتل البغدادي مباشرة عبر اتصال خاص بواسطة الإنترنت، مشيرا إلى أن زعيم "داعش"، الذي يعتبر "الإرهابي رقم واحد عالميا"، "قتل كجبان وكلب باكيا وهاربا".

ومن الجدير بالذكر أن إدارة الرئيس الأمريكي السابق، باراك أوباما، نشرت عام 2011 صورة أصبحت معروفة للغاية تظهره مع أقرب مسؤوليه وهم يتابعون عملية قتل الإرهابي رقم واحد آنذاك، زعيم ومؤسس تنظيم "القاعدة"، أسامة بن لادن.

البيت الأبيض ينشر صورة لترامب وهو يتابع عملية قتل البغدادي
Reuters

المصدر: RT + وكالات

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