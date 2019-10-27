طهران تعلق "ساخرة" على إعلان واشنطن مقتل البغدادي
Globallookpress
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علقت طهران بـ"سخرية" على إعلان الولايات المتحدة تصفية زعيم "داعش" أبو بكر البغدادي.
جاء ذلك على لسان وزير الاتصالات الإيراني، محمد جواد أزاري جهرومي، الذي غرد على حسابه في "تويتر" قائلا: "ليس هناك شيء مميز! لقد قتلتم فقط مخلوقا خلقتموه أنتم!"
Not a big deal! You just killed your creature. https://t.co/jrPuLWh5Sm— MJ Azari Jahromi (@azarijahromi) October 27, 2019
وسبق أن أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الأحد، تصفية البغدادي جراء عملية أمنية نفذتها القوات الخاصة الأمريكية في إدلب السورية.
المصدر: RT
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