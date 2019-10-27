هنأ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بمقتل زعيم "داعش" أبو بكر البغدادي، واصفا ذلك بـ"الإنجاز المذهل والمنعطف الهام" خلال الحرب على الإرهاب.

ونشر نتنياهو تغريدة على حسابه في "تويتر" اليوم الأحد جاء فيها: "أود أن أهنئ الرئيس (الأمريكي دونالد) ترامب بهذا الإنجاز المذهل الذي أدى إلى مقتل زعيم داعش البغدادي. إن ذلك يعكس عزمنا المشترك، للولايات المتحدة وجميع الدول الحرة، على محاربة المنظمات الإرهابية والدول الإرهابية، وهذا الإنجاز منعطف هام، لكن الحملة ما زالت قائمة".

אני מבקש לברך את הנשיא טראמפ על ההישג המרשים שהביא לחיסולו של ראש דאע״ש, אל-בגדאדי. זה משקף את הנחישות המשותפת שלנו, של ארה"ב ושל כל המדינות החופשיות, להילחם בארגוני הטרור ובמדינות הטרור. ההישג הזה הוא ציון דרך חשוב, אבל המערכה עדיין לפנינו.



(וידאו: עומר מירון, לע״מ) pic.twitter.com/nwEsL1JEqU — Benjamin Netanyahu (@netanyahu) October 27, 2019

وأعلن الرئيس الأمريكي في وقت سابق من اليوم، أن البغدادي قتل في هجوم نفذته القوات الخاصة لبلاده في محافظة إدلب السورية.

المصدر: RT