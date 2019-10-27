 
مباشر

بعد حمله سكيني مطبخ في الشارع وصياحه "الله أكبر".. توقيف شخص من أصل عربي في فرنسا

أخبار العالم

بعد حمله سكيني مطبخ في الشارع وصياحه
Reuters EG/IGA
رجال أمن فرنسيون يستعرضون كيفية توقيف مجرم
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/mlzd

أوقفت قوات الأمن في مدينة غرونوبل الفرنسية، اليوم الأحد، شخصا كان يلوح بسكيني مطبخ، ويردد عبارة "الله أكبر" لمرات عديدة.

إقرأ المزيد
وزير الداخلية الفرنسي: خطر الإرهاب في البلاد يتراوح بين مرتفع ومرتفع جدا
وزير الداخلية الفرنسي: خطر الإرهاب في البلاد يتراوح بين مرتفع ومرتفع جدا

وتلقت شرطة غرونوبل بلاغات صباح اليوم، بوجود رجل يمشي في شوارع المدينة ويردد عبارات باللغة العربية، ولدى انتقال رجال الأمن لمكان تواجده رفض المعني الاستجابة، ما اضطرهم لإخضاعه بالقوة.

وقال النائب العام لمدينة غرونوبل، إيريك فيون، إن الشخص الموقوف يبلغ من العمر 19 سنة، وقد ولد في الجزائر ويقيم حاليا في المدينة.

المصدر: "أ ف ب" + "لوفيغارو"

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا