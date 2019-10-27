بعد حمله سكيني مطبخ في الشارع وصياحه "الله أكبر".. توقيف شخص من أصل عربي في فرنسا

أوقفت قوات الأمن في مدينة غرونوبل الفرنسية، اليوم الأحد، شخصا كان يلوح بسكيني مطبخ، ويردد عبارة "الله أكبر" لمرات عديدة.

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وتلقت شرطة غرونوبل بلاغات صباح اليوم، بوجود رجل يمشي في شوارع المدينة ويردد عبارات باللغة العربية، ولدى انتقال رجال الأمن لمكان تواجده رفض المعني الاستجابة، ما اضطرهم لإخضاعه بالقوة.

وقال النائب العام لمدينة غرونوبل، إيريك فيون، إن الشخص الموقوف يبلغ من العمر 19 سنة، وقد ولد في الجزائر ويقيم حاليا في المدينة.

المصدر: "أ ف ب" + "لوفيغارو"