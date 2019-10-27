 
مباشر

ماس يتعرض للانتقادات على تصريح صدر عنه في تركيا

أخبار العالم

ماس يتعرض للانتقادات على تصريح صدر عنه في تركيا
Reuters ALP EREN KAYA
وزير الخارجية الألماني هايكو ماس خلال مؤتمره الصحفي مع نظيره التركي مولود تشاووش أوغلو في أنقرة 26 أكتوبر 2019
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/mlwz

انتقد أعضاء في حزب الاتحاد المسيحي الديمقراطي في ألمانيا تصريحات لوزير الخارجية هايكو ماس حول المنطقة الآمنة في سوريا أدلى بها خلال زيارته لتركيا.

ووصف رئيس لجنة البوندستاغ (البرلمان الألماني) للسياسة الخارجية نوربرت ريتغن المؤتمر الصحفي لماس في تركيا بـ"لحظة محرجة للسياسة الخارجية الألمانية".

وقال ريتغن إن "تركيا تتدخل بشكل مخالف للقانون الدولي في سوريا، ووزير الخارجية الألماني يزور تركيا ليقول إن إقامة منطقة آمنة بتفويض أممي بمثابة بديل للاحتلال التركي ليست فكرة جيدة".

إقرأ المزيد
تشاووش أوغلو: المبادرة الألمانية لإنشاء منطقة آمنة دولية في سوريا غير واقعية
تشاووش أوغلو: المبادرة الألمانية لإنشاء منطقة آمنة دولية في سوريا غير واقعية

من جهته، قال وزير الاقتصاد والطاقة الألماني بيتر ألتماير، إنه "منذ عقود واضح لكل سياسي أنه لا يجوز انتقاد ممثلي المعارضة ولا أعضاء حكومته خلال الجولات في الخارج".

وكان وزير الخارجية الألماني هايكو ماس قد صرح خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره التركي مولود تشاووش أوغلو، تعليقا على مبادرة وزيرة الدفاع الألمانية أنيغريت كرامب كارينباوير لمنطقة آمنة دولية في سوريا، بأن هذه الفكرة "نظرية" وامتنع عن ردود مباشرة على الأسئلة المتعلقة بهذا الموضوع.

المصدر: تاس

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا