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باكستان.. جدل وتحقيق إثر جولة أجرتها نجمة سوشيال ميديا داخل وزارة الخارجية (صور + فيديو)

أخبار العالم

باكستان.. جدل وتحقيق إثر جولة أجرتها نجمة سوشيال ميديا داخل وزارة الخارجية (صور + فيديو)
RT / Youtube
نجمة منصات التواصل الاجتماعي الباكستانية، حريم شاه
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أثارت نجمة منصات التواصل الاجتماعي الباكستانية حريم شاه جدلا واسعا، بعد أن ظهرت بمقطع فيديو وهي تتجول داخل مبنى وأروقة وزارة الخارجية الباكستانية.

ووثق المقطع كيف توجهت حريم بخطى بطيئة نحو كرسي وزير الخارجية شاه محمود قريشي، وجلست عليه، كما تضمن الفيديو أغاني هندية وبنجابية.

وغيرت نجمة منصات التواصل الاجتماعي صورة حسابها على موقع "تيك توك"، ووضعت صورتها وهي تجلس على كرسي الوزير.

باكستان.. جدل وتحقيق إثر جولة أجرتها نجمة سوشيال ميديا داخل وزارة الخارجية (صور + فيديو)
RT

وما أن انتشر المقطع على شبكة الإنترنت، حتى أعلنت السلطات الباكستانية أنها بدأت تحقيقا موسعا في الأمر، بعد أن صب الكثير من مستخدمي مواقع التواصل جام غضبهم معبرين عن قلقهم إزاء سلامة إجراءات الأمن.

وكشفت شاه في تصريحات صحفية كيف تمكنت من الوصول والتجول داخل مبنى الوزارة، حيث قالت إنها وصلت إلى المكتب بعد طلب إذن.

وأضافت "إذا كان الأمر مخالفا للقواعد واللوائح، فلماذا تركوني أقوم بتصوير الفيديو".

المصدر: وسائل إعلام باكستانية

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