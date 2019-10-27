باكستان.. جدل وتحقيق إثر جولة أجرتها نجمة سوشيال ميديا داخل وزارة الخارجية (صور + فيديو)

أثارت نجمة منصات التواصل الاجتماعي الباكستانية حريم شاه جدلا واسعا، بعد أن ظهرت بمقطع فيديو وهي تتجول داخل مبنى وأروقة وزارة الخارجية الباكستانية.

ووثق المقطع كيف توجهت حريم بخطى بطيئة نحو كرسي وزير الخارجية شاه محمود قريشي، وجلست عليه، كما تضمن الفيديو أغاني هندية وبنجابية.

وغيرت نجمة منصات التواصل الاجتماعي صورة حسابها على موقع "تيك توك"، ووضعت صورتها وهي تجلس على كرسي الوزير.

RT

وما أن انتشر المقطع على شبكة الإنترنت، حتى أعلنت السلطات الباكستانية أنها بدأت تحقيقا موسعا في الأمر، بعد أن صب الكثير من مستخدمي مواقع التواصل جام غضبهم معبرين عن قلقهم إزاء سلامة إجراءات الأمن.

وكشفت شاه في تصريحات صحفية كيف تمكنت من الوصول والتجول داخل مبنى الوزارة، حيث قالت إنها وصلت إلى المكتب بعد طلب إذن.

وأضافت "إذا كان الأمر مخالفا للقواعد واللوائح، فلماذا تركوني أقوم بتصوير الفيديو".

Questions raised as TikTok star Hareem Shah records video in foreign ministry's committee room https://t.co/jH86ocsQPVpic.twitter.com/zYoTyVCGZ8 — Dunya News (@DunyaNews) 23 октября 2019 г.

If someone have high level approach then No need to take permission..#HareemShahpic.twitter.com/BqvgcMtyjX — Muhammad Javed (@JavedRebel) 23 октября 2019 г.

Hareem Shah the tiktoker is in PM Office, how did that happen? pic.twitter.com/OCLFrk1aiL — Adeel Raja (@adeelraja) 22 октября 2019 г.

Tik Tok girl #HareemShah is not just roaming freely but also sitting on Prime Minister’s Chair along with an indian song at the back ground.. who has allowed her?? What are we doing to the prestige of respected national institutions. Is there no one to ask such people? pic.twitter.com/GDn9YPuZ6Q — Tauheed Bashir (@tauheed_world) 23 октября 2019 г.

المصدر: وسائل إعلام باكستانية