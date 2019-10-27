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تصفية أكثر من 50 مسلحا لطالبان في أفغانستان

أخبار العالم

تصفية أكثر من 50 مسلحا لطالبان في أفغانستان
Reuters /DH
جنود أفغان
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قضت قوات حكومية أفغانية على 53 عنصرا من حركة طالبان ليلة أمس، أثناء محاولتهم شن هجوم في محافظة فارياب شمالي غرب البلاد.

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وقال المتحدث العسكري حنيف رضائي، إن "هجوما واسعا بدأ مساء السبت شنه المتطرفون على مدينة ميمنة (عاصمة ولاية فارياب)"، مضيفا أنه "أثناء صد الهجوم، وبدعم من الطيران والمدفعية، تم القضاء على 53 إرهابيا، بمن فيهم قياديون بارزون".

وتابع: "ما زالت جثث المسلحين في ساحة المعركة، ويجري حاليا التأكد من هوياتهم".

ووفقا لرضائي فإن 4 جنود أصيبوا أثناء صد الهجوم، فيما لم يصب أي مدني في العملية.

المصدر: وكالات

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