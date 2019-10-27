بعد النقاط الثلاث .. ترامب يحيّر متابعيه بتغريدة غامضة

نشر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تغريدة على حسابه في "تويتر" اليوم، قائلا إن "شيئا كبيرا حدث للتو".

ولم يوضح ترامب في تغريدته أي تفاصيل تتعلق بـ"الشيء الكبير" الذي حدث، لكن التغريدة لقيت تفاعلا كبيرا من مستخدمي "تويتر" الذين يتابعون حساب الرئيس.

وحصدت التغريدة أكثر من 125 ألف إعجاب، كما تمت مشاركتها أكثر من 35 ألف مرة، بالإضافة إلى تجاوز التعليقات الـ50 ألفا، حتى لحظة كتابة هذه الأسطر.

Something very big has just happened! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 27 октября 2019 г.

وفي التعليقات، تكهن المغردون بالحدث الهام الذي سيعلن عنه ترامب يوم الأحد، حيث قال بعضهم إنه تم اعتقال منافسته في الانتخابات الرئاسية لعام 2016، هيلاري كلينتون، فيما قال آخرون إن الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما تم اعتقاله.

كما قال آخرون في تعليقاتهم إن الحدث المهم هو أن ترامب دخل أخيرا إلى الحمام، لينهال وابل من التهاني على الرئيس بهذه المناسبة.

Your poop finally came out. Congratulations! — Eugene Gu, MD (@eugenegu) 27 октября 2019 г.

في وقت سابق، نشر ترامب تغريدة غامضة على تويتر بوضعه 3 نقط مسترسلة فقط، حيث حصدت تلك التغريدة التي جعلت المستخدمين في حيرة، أكثر من 11 ألف تعليقا، فيما تجاوز عدد المعجبين الـ42 ألفا.

.... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 26 октября 2019 г.

المصدر: RT