كوريا الشمالية توجه تحذيرا شديد اللهجة للولايات المتحدة

أفادت وكالة الأنباء الكورية الشمالية بأن بيونغ يانغ قالت يوم الأحد إنه لم يحدث تقدم في العلاقات مع الولايات المتحدة وأن الأعمال العدائية التي قد تؤدي لتبادل إطلاق النار قد استؤنفت.

وفي بيان وقع باسم المسؤول الكبير كيم يونغ تشول، قالت الوكالة إنه سيكون من الخطأ أن تتجاهل الولايات المتحدة مهلة نهاية العام بشأن "العلاقات الشخصية الوثيقة" بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون.

وحدد كيم جونغ أون مهلة تنقضي في نهاية العام لمحادثات نزع السلاح النووي مع واشنطن.

وصرح كيم يونغ تشول، المبعوث إلى الولايات المتحدة لبحث الملف النووي قبل أن تنتهي القمة الثانية بين ترامب وكيم في فيتنام خلال فبراير بالفشل، بأن الولايات المتحدة تضغط على كوريا الشمالية "بطريقة أكثر دهاء وشراسة" بدلا من الاستجابة لدعوة بيونغ يانغ لواشنطن لتبني نهج جديد.

وأضاف أن واشنطن تضغط باستمرار على الدول الأخرى لفرض عقوبات من الأمم المتحدة على كوريا الشمالية.

ونقل البيان عن كيم يونغ تشول قوله "إنه يأمل ألا تكون المحصلة من العلاقات بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية أنه "يوجد أعداء دائمون لكن لا يوجد أصدقاء دائمون".

المصدر: رويترز