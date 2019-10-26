أقر المجلس التنفيذي للمنظمة الأممية للتربية والعلم والثقافة "اليونيسكو" مبادرة تقدمت بها مصر وترمي لتعزيز تنفيذ اتفاقية دولية بشأن مكافحة الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية.

وتحمل المبادرة المصرية التي اعتمدت في ختام أعمال الدورة الـ207 لمنظمة "اليونيسكو"، عنوان "تعزيز تنفيذ اتفاقية 1970 بشأن الوسائل التي تستخدم لحظر ومنع استيراد وتصدير ونقل ملكية الممتلكات الثقافية بطرق غير مشروعة".

وأوضحت الخارجية المصرية في بيان اليوم السبت، أن القرار يستهدف "ممارسات بعض صالات المزادات الدولية المتعارضة مع نصوص اتفاقية 1970"، مشيرة إلى أهميته "كونه أول قرار صادر من اليونيسكو يسلط الضوء بشكل مباشر على ممارسات" صالات المزادات تلك.

والقرار يعرب عن أسف "اليونيسكو" لمواصلة بعض صالات المزادات بيع قطع أثرية دون تقديم المستندات الدالة على مصدرها، مطالبا المديرة العامة للمنظمة بتكثيف جهودها لتعزيز مدونة "اليونسكو" الدولية للأخلاقيات المهنية لتجار الممتلكات الثقافية.

وينص القرار كذلك على اغتنام حلول الذكرى الخمسين للاتفاقية في العام المقبل لتنظيم مجموعة من الأنشطة للتوعية بالمعاهدة وإلزاميتها ورفع الوعي والالتزام الدولي بنصوصها، ويتضمن أيضا مقترحا بإعلان يوم 14 نوفمبر من كل عام يوما دوليا لمكافحة الاتجار غير الشرعي في الممتلكات الثقافية.

المصدر: واس