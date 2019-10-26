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تركي الفيصل يطالب الكونغرس بالنزول عن "خيوله الأخلاقية العالية"

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تركي الفيصل يطالب الكونغرس بالنزول عن
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طالب الأمير تركي الفيصل المشرعين الأمريكيين بالنزول عن "خيولهم الأخلاقية العالية" لإزالة التوتر من العلاقات بين واشنطن والرياض بعد عام من اغتيال الكاتب جمال خاشقجي.

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وانتقد الفيصل وهو الرئيس الأسبق للمخابرات السعودية ممثلي الكونغرس بسبب "الاحتقار" الذي يعبرون عنه  للمملكة، قائلا إن المشرعين الأمريكيين غير قادرين على أداء وظائفهم لمعالجة "قضايا العنصرية وعدم المساواة العرقية" وإصلاح قوانين ملكية الأسلحة في بلادهم.

وقال إن معظم وسائل الإعلام الأمريكية لديها "رؤية متناقضة باستمرار" عن المملكة العربية السعودية، وهي تصور الأحداث السلبية في المملكة على أنها "هي القاعدة".

وجاء حديث الأمير تركي في واشنطن قبل أيام من استضافة المملكة لمنتدى الاستثمار السنوي الذي من المقرر أن يستقطب بين 29 و31 أكتوبر الجاري كبار أثرياء وول ستريت، وممثلين عن المؤسسات الاستثمارية الكبرى في العالم، بعد أن قاطع الكثيرون المنتدى العام الماضي.

المصدر: "بلومبرغ"

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