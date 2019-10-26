فيتناميون يبحثون عن أقارب لهم بين ضحايا شاحنة لندن

صدرت مؤخرا جملة من التقارير التي ترجح أن يكون أصحاب الجثث الـ39 التي عثر عليها داخل شاحنة مغلقة قرب لندن الأربعاء فيتناميين، لا صينيين كما أعلنت الشرطة البريطانية.

وأكدت صحيفة "غارديان" البريطانية أن ست عوائل فيتنامية على الأقل تبحث عن ذويها ممن سفروا عبر الصين إلى أوروبا في محاولة للوصول إلى بريطانيا بصورة غير مشروعة، وانقطع الاتصال معهم صباح الأربعاء عندما عثرت الشرطة على الشاحنة المنكوبة في مقاطعة إسكس شرقي لندن.

وتلقت عائلة الفتاة الفيتنامية المدعوة فام تهي ترا مي، قبل أربع ساعات فقط من الاكتشاف المروع، رسالة وداع خطية يائسة جاء فيها: "أنا آسفة يا أمي. رحلتي إلى الخارج لم تتكلل بالنجاح... أموت لأنني لا أستطيع التنفس".

وأكد أنثوني دانغ هو نام الكاهن الكاثوليكي من محافظة ني أن، الفيتنامية الفقيرة لوكالة "رويترز"، أن غالبية ضحايا الحادث هم فيتناميون على الأرجح، مشيرا إلى أنه على التواصل مع العوائل التي اختفى ذووها بالتزامن مع الكارثة في طريقهم إلى بريطانيا.

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المصدر: غارديان + رويترز