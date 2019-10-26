المكسيك.. العثور على 13 جثة خلال البحث عن مفقودين

عثرت عائلات مكسيكية تبحث على أقارب لها على 13 جثة في مقبرة جماعية، بأحدث اكتشاف من نوعه في بلد أعلن فيه عن اختفاء حوالي 50 ألف شخص.

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وقالت السلطات إنه تم العثور على الجثث في حفرة في بلدة بويرتو بيناسكو في ولاية سونورا على مسافة حوالى 100 كيلومتر عن الحدود الأميركية.

وأفاد مكتب المدعي العام على "تويتر"، بأن الأطباء الشرعيين "سيجرون التحاليل لتحديد سبب الوفاة وتحديد هويات أصحاب الجثث الـ13".

وتعاني المكسيك من عنف متزايد تغذيه النزاعات المسلحة بين عصابات المخدرات التي تتقاتل على طرق تهريب منتجاتها المربحة إلى الولايات المتحدة.

وعادة ما يختفي ضحايا مافيا المخدرات أو السلطات الفاسدة دون أي أثر، حيث تم الإبلاغ عن فقدان 49180 شخصا في البلاد، فيما تكتظ المشرحات بأكثر من 37 ألف جثة مجهولة الهوية، وفقا لنشطاء.

المصدر: "أ ف ب"