أنقرة: اتفاق سوتشي سار بحذافيره وتطبيقه مستمر على قدم وساق

أعلن وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، أن الاتفاق الذي توصلت إليه بلاده مع روسيا حول الشمال السوري، يسير تطبيقه بشكل طبيعي وعلى قدم وساق وفقا لما هو مخطط له.

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وقال في تصريحات عقب اجتماع وزراء دفاع الناتو في بروكسل الجمعة: "مهلة الـ150 ساعة في إطار الاتفاق، تنتهي في الساعة 18.00 (15.00 ت.غ) من يوم الـ29 من أكتوبر الجاري، ونحن نتابع الأحداث عن كثب حتى ذلك الوقت، وسنقوم باللازم بعد تقييم المستجدات".

وأكد أنه لم تتخلل عملية "نبع السلام" أي انتهاكات لحقوق الإنسان، أو استخدام للسلاح الكيميائي أو ممارسات غير إنسانية، مكذّبا الاتهامات المنسوبة لجيش بلاده بذلك.

واستضافت مدينة سوتشي على البحر الأسود مطلع الأسبوع قمة تركية روسية، انتهت بالتوصل إلى اتفاق حول انسحاب المسلحين الأكراد إلى مسافة 30 كم عن الحدود السورية التركية خلال 150 ساعة، تحت إشراف الشرطة العسكرية الروسية وحرس الحدود السوري.

المصدر: "الأناضول"