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مجلة فرنسية تعلق على قرار أردوغان مقاضاتها

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مجلة فرنسية تعلق على قرار أردوغان مقاضاتها
Reuters of/MGO
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان
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نشرت مجلة "لوبوان" الفرنسية تغريدة على "تويتر" ردت فيها على قرار الرئيس التركي رجب طيب أردوغان رفع شكوى ضدها على خلفية "إساءتها لشخصه".

وقال مدير النشر بالمجلة إتيان غيرنيل في تغريدته: "بالتأكيد، لن نسحب ولو كلمة واحدة مما كتبناه".

ويأتي رد المجلة بعد أن كانت مصادر في الرئاسة التركية ذكرت أن حسين أيدن محامي الرئيس أردوغان، قدم للنيابة العامة في أنقرة شكوى من 11 صفحة على نشر المجلة الفرنسية الخميس صورة لموكله على غلافها تتضمن إساءات باللغة الفرنسية.

وأكدت الشكوى أن العبارات المستخدمة على غلاف المجلة ضد أردوغان "لا يمكن تقييمها في أطر حرية التعبير، والرأي السياسي"، وأن المجلة استخدمت عبارات مسيئة تنال من شرف وكرامة أردوغان.

وكتبت المجلة على غلافها الصادر يوم الخميس: "التطهير العرقي هو أسلوب أردوغان "الاستئصالي"... هل سنتركه يبيد الأكراد ويهدد أوروبا؟".

المصدر: "تويتر" + وكالات

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