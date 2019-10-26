مجلة فرنسية تعلق على قرار أردوغان مقاضاتها

نشرت مجلة "لوبوان" الفرنسية تغريدة على "تويتر" ردت فيها على قرار الرئيس التركي رجب طيب أردوغان رفع شكوى ضدها على خلفية "إساءتها لشخصه".

وقال مدير النشر بالمجلة إتيان غيرنيل في تغريدته: "بالتأكيد، لن نسحب ولو كلمة واحدة مما كتبناه".

Le président turc @RTErdogan a déposé une plainte contre #LePoint à la suite de notre enquête intitulée "L'éradicateur".

"Bien évidemment, nous ne retirons pas un mot de ce que nous avons écrit", précise @gernelle. https://t.co/g6u3n0eTwI — Le Point (@LePoint) 25 октября 2019 г.

ويأتي رد المجلة بعد أن كانت مصادر في الرئاسة التركية ذكرت أن حسين أيدن محامي الرئيس أردوغان، قدم للنيابة العامة في أنقرة شكوى من 11 صفحة على نشر المجلة الفرنسية الخميس صورة لموكله على غلافها تتضمن إساءات باللغة الفرنسية.

وأكدت الشكوى أن العبارات المستخدمة على غلاف المجلة ضد أردوغان "لا يمكن تقييمها في أطر حرية التعبير، والرأي السياسي"، وأن المجلة استخدمت عبارات مسيئة تنال من شرف وكرامة أردوغان.

وكتبت المجلة على غلافها الصادر يوم الخميس: "التطهير العرقي هو أسلوب أردوغان "الاستئصالي"... هل سنتركه يبيد الأكراد ويهدد أوروبا؟".

المصدر: "تويتر" + وكالات