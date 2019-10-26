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واشنطن تحظر الرحلات إلى جميع مطارات كوبا باستثناء هافانا

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واشنطن تحظر الرحلات إلى جميع مطارات كوبا باستثناء هافانا
Reuters / Alexandre Meneghini
العاصمة الكوبية هافانا
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أعلنت الحكومة الأمريكية أنها ستمنع شركات الخطوط الجوية من تسيير رحلاتها إلى جميع المطارات في كوبا، باستثناء مطار هافانا اعتبارا من العاشر من ديسمبر.

وجاء هذا القرار مع تشديد إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الضغط على الحكومة الكوبية.

وقالت وزارة النقل الأمريكية، إنها اتخذت هذا الإجراء بناء على طلب من وزير الخارجية مايك بومبيو "لدعم سياسة الإدارة بتشديد العقوبات الاقتصادية على النظام الكوبي بسبب استمرار اضطهاده للشعب الكوبي ودعمه نيكولاس مادورو في فنزويلا".

المصدر: رويترز

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