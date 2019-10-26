محكمة أمريكية تقضي بصحة مساءلة ترامب وتأمر بتسليم العدالة مسودة تقرير مولر

حكمت قاضية أمريكية بشرعية تحقيق المساءلة لعزل الرئيس دونالد ترامب، وأمرت إدارة الرئيس الأمريكي بتسليم نسخة غير محررة من تقرير المحقق الخاص السابق روبرت مولر للعدالة.

ورفضت القاضية بيرل هويل، دفاع الجمهوريين الذين انتقدوا تحقيق مساءلة ترامب، وقالت إن المجلس ليس بحاجة إلى الموافقة على قرار بدء التحقيق.

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ومنحت القاضية وزارة العدل الأمريكية مهلة حتى 30 أكتوبر لتسليم اللجنة القضائية بمجلس النواب أجزاء حجبت من تقرير مولر.

وكانت وزارة العدل قد احتجت بأن المعلومات المحجوبة لا يمكن الكشف عنها لأنها تضم معلومات من إجراءات هيئة محلفين وتحظى بالسرية، لكن القاضية رفضت ذلك بشدة.

وصرحت هويل بأن "وزارة العدل على خطأ"، وأضافت أن حاجة اللجنة للكشف عن تلك المواد "تفوق الحاجة لاستمرار الحفاظ عليها سرية".

وذكرت القاضية أن حجب أدلة جمعتها هيئة محلفين بشأن تحقيق المساءلة، كما تقول وزارة العدل، يقوض قدرة مجلس النواب على الاضطلاع بمسؤوليته الدستورية بشكل واف.

المصدر: رويترز