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الميزانية الأمريكية تسجل أعلى مستوى عجز سنوي منذ 2012

مال وأعمال

الميزانية الأمريكية تسجل أعلى مستوى عجز سنوي منذ 2012
Reuters Rick Wilking
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أعلنت وزارة الخزانة الأمریكیة الیوم الجمعة أن المیزانیة الفیدرالیة سجلت في السنة المالیة المنتھیة أكبر عجز سنوي منذ عام 2012 غیر أنه جاء أقل من التوقعات.

وقالت الوزارة في بیان إن العجز في السنة المالیة التي اختتمت في 30 سبتمبر الماضي بلغ 984 ملیار دولار أمریكي بزیادة 205 ملیارات دولار عن السنة المالیة السابقة، وبذلك تبلغ نسبة عجز المیزانیة للسنة المالیة الأمریكیة المنتھیة من الناتج المحلي الإجمالي 6ر4 في المئة بارتفاع 8،0 نقطة مئویة عن السنة السابقة.

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ویشكل عجز المیزانیة الأمریكیة العام الجاري أكبر فجوة بین الواردات والنفقات في الولایات المتحدة منذ سبع سنوات. لكن البیان استدرك بأن العجز الحالي جاء أقل من التوقعات ب 16 ملیار دولار أثناء مراجعة منتصف السنة المالیة 2020.

المصدر: رويترز

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