الخزانة الأمريكية: واشنطن تدخل قواعد جديدة في تجارة المواد الإنسانية مع طهران

أعلنت واشنطن إنشاء آلية دفع مالي جديدة تسمح بالتحكم في تجارة السلع الإنسانية مع إيران، من أجل منع استخدام أموال هذه التجارة في تطوير برنامج الصواريخ الإيرانية و"دعم الإرهابيين".

وقالت الخزانة الأمريكية في بيان: "ستساعد هذه الآلية المجتمع الدولي في مراقبة التجارة الإنسانية (مع إيران) عن كثب، لمنع النظام الإيراني من استخدام الأموال المخصصة للتجارة المسموح بها لدعم الشعب الإيراني، في تطوير برنامج الصواريخ الباليستية، ودعم الإرهاب والأنشطة المالية الخبيثة الأخرى".

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وحسب البيان، فإن آلية الدفع الجديدة، "ستمنع تحويل أي دخل أو مدفوعات إلى النظام الإيراني"، بحيث يتعين على الحكومات الأجنبية التي تقرر الانضمام إلى الآلية، تزويد وزارة الخزانة الأمريكية شهريا، بقدر كبير من البيانات حول عملية التجارة الإنسانية مع إيران.

ووفقا لوزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوشين، فإن "نشاط غسل الأموال في إيران يمثل مصدر قلق كبير، مما يدل على عدم وجود شفافية في اقتصاد البلاد، وبالتالي يمكنهم دعم الإرهاب في جميع أنحاء العالم".

المصدر: تاس