رفضت محكمة النقض العليا في فرنسا، اليوم الجمعة، طلب الاستئناف المقدم، من جانب زعيمة اليمين المتطرف مارين لوبان، ضد مقدم برامج تلفزيونية عرض رسما كاريكاتوريا ربطها بالبراز.

ونشرت الرسوم الكاريكاتورية، في عام 2012 في المجلة الساخرة "تشارلي إيبدو"، وفيها ظهرت قطعة براز مع التعليق: "لوبان.. المرشح الذي مثلك تماما".

وأحضرت لوبان مقدم البرامج التلفزيونية روكييه إلى المحكمة، بعد أن عرض الرسوم الكاريكاتورية، إلى جانب الرسوم الكاريكاتورية عن المرشحين المحتملين الآخرين للرئاسة، خلال برنامج تلفزيوني.

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ولكن محكمة النقض رفضت، يوم الجمعة، استئناف لوبان ضد قرار سابق لصالح روكييه.

وقالت محكمة النقض، إن محكمة استئناف باريس، كانت محقة في الحكم بأنه "لم يتجاوز الحدود المسموح بها لحرية التعبير".

المصدر: د ب أ