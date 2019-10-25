مقتل 67 شخصا جراء الاشتباكات في إقليم أوروميا بإثيوبيا
Reuters TIKSA NEGERI
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أعلنت الشرطة المحلية في إقليم أوروميا الإثيوبي عن مقتل 67 شخصا جراء الاشتباكات بين الشرطة والمحتجين.
وأوضح مسؤول في الشرطة في حديث لـ "رويترز"، اليوم الجمعة، أن القتلى هم 62 محتجا و5 من أفراد الشرطة، مضيفا أن 13 شخصا قتلوا بالرصاص، والباقين متأثرين بإصاباتهم بالحجارة.
وتشهد مختلف أرجاء إقليم أوروميا بوسط وغرب وجنوب إثيوبيا احتجاجات ضد رئيس الوزراء أبي أحمد، وذلك على خلفية اتهام الناشط السياسي جوار محمد للأجهزة الأمنية بالتخطيط لاغتياله، ودعوته أنصاره للتظاهر.
وقطع المحتجون الطرق في مختلف مناطق الإقليم، الذي شهد نشر القوات الأمنية والجيش فيه للسيطرة على الأوضاع.
المصدر: رويترز
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