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ستولتنبرغ: الأولوية في سماء أوروبا لطائرات حلف الناتو أمام الطائرات المدنية

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ستولتنبرغ: الأولوية في سماء أوروبا لطائرات حلف الناتو أمام الطائرات المدنية
Reuters
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قال الأمين العام للناتو ينس ستولتنبرغ، للصحفيين اليوم، إن الطائرات الحربية وطائرات النقل التابعة للحلف، ستنال الأولوية أمام الرحلات الجوية المدنية في سماء أوروبا.

وأضاف ستولتنبرغ، في مؤتمر صحفي ختامي، عقب اجتماع وزراء دفاع دول الناتو: "من أجل سلامة مواطنينا، يجب أن نكون قادرين على نقل قواتنا بسرعة، مهما كلف ذلك. لذلك، قررنا اليوم أن الطائرات الحربية التابعة للحلف ستحصل على الخدمة والدعم بشكل أولوي. ونال هذا المشروع اسم "التنقل الجوي السريع".

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وستحصل الطائرات التي تقوم بمهام للناتو، على "ألقاب رمزية للتعارف، وهو ما سيمنحها الأولوية في النقل الجوي في أوروبا. لقد أصبح هذا ممكنا بفضل تعاون الناتو الوثيق مع Eurocontrol، الذي يشرف على مراقبة الحركة الجوية على جميع الدول الأوروبية".

المصدر: تاس

 

 

 

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