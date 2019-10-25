أفاد مسؤول كبير في وزارة الخارجية الأمريكية، بأن بلاده لا زالت تجري محادثات مع أنقرة من أجل اقناعها بالتخلي عن منظومة "إس-400" الصاروخية التي اشترتها من روسيا.

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ونقلت وكالة "رويترز" عن المسؤول الذي لم يكشف عن اسمه قوله إنه "لا يزال هناك الكثير من العمل لإقناع الأتراك بالتخلي عن "إس-400": إما عبر إيقاف تشغيلها، إرجاعها، أو تدميرها، فالخيارات كثيرة".

وأضاف المسؤول أن القضية جزء من محادثات على نطاق أوسع مع تركيا لحل المشاكل الحالية مع واشنطن، وأن خطر العقوبات بموجب قانون يعرف باسم "قانون مواجهة خصوم أمريكا عبر العقوبات" بسبب شرائها منظومة الصواريخ الروسية مشمول في هذا الحوار.

وكان شراء تركيا لأنظمة الدفاع الجوي الروسية قد أثار توترا كبيرا في العلاقات بين تركيا والولايات المتحدة، وحاولت واشنطن إقناع أنقرة وترهيبها بهدف التخلي عن هذه الصفقة، وأغرتها بدلا عن ذلك بشراء الأنظمة الأمريكية "باتريوت".

المصدر: وكالات