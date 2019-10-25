أكدت وسائل إعلام أمريكية، أن مستشار الأمن القومي السابق في البيت الأبيض جون بولتون، قد يصبح أرفع مسؤول يدلي بشهاداته في تحقيق العزل الجاري بحق الرئيس دونالد ترامب.

ونقلت شبكة NBC اليوم الجمعة عن مصدر مقرب من بولتون قوله إن المفاوضات جارية بين محامي المستشار الذي أعفاه ترامب من منصبه الشهر الماضي واللجان الثلاث في مجلس النواب المعنية بتحقيق العزل بشأن إمكانية أن يدلي بولتون باعترافاته أمام المحققين.

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وأكدت شبكة "سي إن إن" وصحيفة "نيويورك تايمز" هذه الأنباء.

وفي وقت سابق من الأسبوع الجاري، أعلن السفير السابق والقائم بالأعمال المؤقت الأمريكي في أوكرانيا، بيل تايلور، للمحققين في مجلس النواب أن بولتون أعرب عن قلقه إزاء المكالمة الهاتفية التي جرت في 25 يوليو الماضي بين ترامب ونظيره الأوكراني فلايمير زيلينسكي، والتي يتمحور حولها تحقيق العزل.

وحسب تقارير إعلامية، ذكرت كبيرة خبراء البيت الأبيض في الشؤون الأوروبية، فيونا هيل، قبل ذلك للمحققين الديمقراطيين أن بولتون أبدى معارضته الشديدة لمساعي ترامب إجبار الحكومة الأوكرانية على فتح تحقيق مع هانتر بايدن، نجل المرشح الديمقراطي المحتمل في انتخابات الرئاسية المقبلة جو بايدن، واصفا ذلك بـ "صفقة مخدرات".

وذكرت هيل أن بولتون أعرب لها عن نيته النأي بالنفس عن هذه المساعي ووصف محامي ترامب الشخصي رودي جولياني (الذي لعب دورا ملموسا فيها) بـ"قنبلة يدوية".

المصدر: وسائل إعلام أمريكية