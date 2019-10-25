مايك بنس يدعم محتجي هونغ كونغ وينتقد الصين

انتقد نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس، في خطاب له يوم الخميس، الصين، واتهمها بالتضييق على "الحقوق والحريات" في هونغ كونغ.

ووجه نائب الرئيس الأمريكي، سهام انتقاده، إلى شركة "نايكي" الرياضية العملاقة، والاتحاد الوطني الأمريكي لكرة السلة، لتأييدهما سلطات بكين، في الخلاف بشأن حرية التعبير.

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وقال بنس، في خطاب مهم عن السياسة بشأن الصين قبل محادثات مع بكين تهدف إلى تخفيف حدة الحرب التجارية، إن الولايات المتحدة لا تسعى للمواجهة أو الانعزال عن منافستها الاقتصادية الرئيسية.

ومع ذلك، انتقد المسؤول الأمريكي، سلطات الصين بسبب تعاملها مع الاحتجاجات المؤيدة للديمقراطية التي تجتاح هونغ كونغ منذ أكثر من أربعة أشهر.

المصدر: رويترز