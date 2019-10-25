الإعلام الإسرائيلي: رحلة جوية غامضة تثير شبهات بزيارة نتنياهو للسعودية سرا!

اهتمت وسائل إعلام إسرائيلية بطائرة خاصة نفذت أمس رحلة غامضة بين تل أبيب والرياض، متسائلة عن ماهية الشخص الذي كان على متنها.

وأشارت صحيفة "جيروزاليم بوست" اليوم الجمعة إلى أن الطائرة الخاصة المسجلة في الولايات المتحدة من طراز Challenger 604 توجهت أولا من تل أبيب إلى العاصمة الأردنية عمان حيث أمضت نحو دقيقتين على الأرض قبل أن تواصل رحلتها إلى الرياض.

وبعد نحو ساعة تقريبا من هبوطها في العاصمة السعودية، أقلعت الطائرة مجددا وعادت إلى مطار بن غوريون.

وأكدت الصحيفة أن نفس الطائرة نفذت في الأشهر القليلة الماضية سلسلة رحلات غامضة بين تل أبيب والقاهرة.

واستدعت الرحلة الأخيرة تساؤلات وترجيحات لدى أكبر الصحف العبرية، إذ وصف مراسل صحيفة "هآرتس"، آفي شرف، على حسابه في "تويتر" الرحلة بأنها "نادرة للغاية"، لافتا إلى أنها تأتي في اليوم نفسه الذي زار فيه وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر الرياض.

So earlier I said 'prob unrelated', because I thought Esper had already left KSA for Europe, but now I realize he's still in the neighborhood - he just appeared in Baghdad.

Did someone from Israel come for a snap trilateral in Riyadh? I don't know — avi scharf (@avischarf) October 23, 2019

ورجح مراسل صحيفة "معاريف"، يوسي ميلمان، عبر "تويتر" أن الطائرة ربما كانت تقل على متنها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أو رئيس "الموساد" يوسي كوهين، فيما تساءلت "جيروزاليم بوست" في عنوان تقريرها بشأن ما إذا كان نتنياهو التقى سرا ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.

وفي وقت سابق من العام الجاري، أفادت "هآرتس" بأن طائرة أخرى تنفذ رحلات غامضة مماثلة بين إسرائيل والإمارات.

ويأتي ذلك على خلفية تغيرات ملموسة وراء الكواليس بين إسرائيل ودول الخليج، حتى على الرغم من غياب علاقات رسمية بين الطرفين.

وخلال العام الأخير، شاركت وفود إسرائيلية رفيعة المستوى في فعاليات رسمية مقامة في الإمارات والبحرين، وقدمت تل أبيب رسميا مبادرة جديدة لتطبيع العلاقات مع دول الخليج في وجه الخصم المشترك إيران.

المصدر: جيروزاليم بوست