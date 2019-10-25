 
مباشر
عاجل
نصرالله: لا نقبل إسقاط العهد ولا نؤيد استقالة الحكومة ولا نقبل في هذه الظروف انتخابات نيابية مبكرة

أكار وإسبر يبحثان "نبع السلام" في بروكسل

أخبار العالم

أكار وإسبر يبحثان
https://www.aa.com.tr
أكار وإسبر في بروكسل
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/mlii

بحث وزير الدفاع التركي خلوصي أكار مع نظيره الأمريكي مارك إسبر في بروكسل اليوم، عملية تركيا العسكرية بشمال سوريا "نبع السلام"، والعلاقات الثنائية بين جيشي البلدين.

إقرأ المزيد
وزير الدفاع الأمريكي يحذر تركيا ويقول إنها تتبع مسارا استراتيجيا خاطئا من خلال تقاربها مع روسيا
وزير الدفاع الأمريكي يحذر تركيا ويقول إنها تتبع مسارا استراتيجيا خاطئا من خلال تقاربها مع روسيا

وجاء اجتماع الوزيرين على هامش أعمال اليوم الثاني من اجتماع وزراء دفاع حلف شمال الأطلسي في العاصمة البلجيكية.

وناقش أكار وإسبر المستجدات في سوريا وقضايا دفاعية وأمنية في مقدمتها عملية "نبع السلام" التي أطلقتها تركيا ضد "قوات سوريا الديمقراطية" شرق الفرات.

كما تبادل الوزيران وجهات النظر حول أعمال الناتو، والعلاقات العسكرية الثنائية، واتفقا على مواصلة الحوار.

المصدر: "الأناضول"

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

إنستغرام يمنع استخدام "فيلترز التجميل".. فما السبب؟