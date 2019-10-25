أكار وإسبر يبحثان "نبع السلام" في بروكسل

بحث وزير الدفاع التركي خلوصي أكار مع نظيره الأمريكي مارك إسبر في بروكسل اليوم، عملية تركيا العسكرية بشمال سوريا "نبع السلام"، والعلاقات الثنائية بين جيشي البلدين.

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وجاء اجتماع الوزيرين على هامش أعمال اليوم الثاني من اجتماع وزراء دفاع حلف شمال الأطلسي في العاصمة البلجيكية.

وناقش أكار وإسبر المستجدات في سوريا وقضايا دفاعية وأمنية في مقدمتها عملية "نبع السلام" التي أطلقتها تركيا ضد "قوات سوريا الديمقراطية" شرق الفرات.

كما تبادل الوزيران وجهات النظر حول أعمال الناتو، والعلاقات العسكرية الثنائية، واتفقا على مواصلة الحوار.

المصدر: "الأناضول"