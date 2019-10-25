أنقرة تحتج لدى واشنطن على اتصالها بمظلوم عبدي

أرسلت أنقرة مذكرة احتجاج لواشنطن على خلفية الاتصالات التي تجريها الأخيرة مع القائد العام لقوات سوريا الديمقراطية، مظلوم عبدي.

وقال وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو في تصريح صحفي اليوم الجمعة، إن أنقرة تعتبر الاتصالات الأمريكية مع مظلوم عبدي أمرا غير مقبول.

وأضاف أوغلو: "هناك مذكرة بحث حمراء لدى الإنتربول صادرة ضد هذا الإنسان (عبدي) وهو مطلوب دوليا، والولايات المتحدة الأمريكية العضو في الإنتربول تجري معه الاتصالات. هذا أمر غير مقبول، ونحن أرسلنا للولايات المتحدة مذكرة احتجاج".

وفي وقت سابق فتح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ملف قائد قوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي، بعد اتصال هاتفي أجراه الرئيس الأمريكي معه رغم أنه مصنف إرهابيا على لوائح أنقرة.

وكانت وزارة الداخلية التركية قد أصدرت في 28 أكتوبر الماضي "قائمة بالإرهابيين المطلوبين" يتوسطها عبدي في الفئة الحمراء وترتيبه التاسع.

المصدر: نوفوستي