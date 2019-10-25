إفريقيا الوسطى تبحث إقامة قاعدة روسية على أراضيها

كشف رئيس جمهورية إفريقيا الوسطى فوستن أركانغ تواديرا اليوم الجمعة، أن بلاده تدرس إمكانية إقامة قاعدة عسكرية روسية على أراضيها.

إقرأ المزيد

وقال لوكالة "نوفوستي" الروسية: "نحن نواصل العمل مع وزارة الدفاع الوطنية ووزارة الدفاع الروسية بشأن هذه المسألة واستكشاف الاحتمالات".

وأعلن تواديرا في كلمة ألقاها خلال قمة "روسيا إفريقيا" في سوتشي أمس، أن جمهورية إفريقيا الوسطى تأمل في استمرار مساعدة موسكو في إعداد عسكريي بلاده وتوريد الأسلحة لها، وقال إن الجانب الروسي يسهم في تدريب كوادر القوات المسلحة والشرطة وتحديث الجيش.

وأعاد تواديرا التذكير بأن روسيا قدمت لجمهورية إفريقيا الوسطى دفعة من الأسلحة عام 2005، تلبي جميع احتياجات الجمهورية في مجال الأسلحة الفردية.

وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من جهته خلال قمة سوتشي الإفريقية، عن خطط لزيادة الوجود الروسي تدريجيا في إفريقيا، وكشف أن العديد من الشركات الروسية عملت منذ فترة طويلة وبنجاح مع شركاء من مختلف قطاعات الاقتصاد الإفريقي، ووعد بتشجيع ودعم هذه المساعي التجارية.

المصدر: "إزفستيا"