شدد وزير العدل التركي عبد الحميد غول على وجوب تسليم قائد قوات سوريا الديموقراطية مظلوم عبدي لتركيا، فور دخوله الأراضي الأمريكية.

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وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، قد أعلن أمس الخميس، أن وزارة العدل التركية ستقدم طلبا للولايات المتحدة، لتسليم عبدي للجانب التركي.

وصرح غول اليوم الجمعة، بأن السلطات الأمريكية يجب أن تسلم عبدي لتركيا فور دخوله الولايات المتحدة، منتقدا واشنطن على معاملته "كشخصية سياسية شرعية".

وحث أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي وزارة الخارجية الأمريكية أمس الأربعاء، على تقديم تأشيرة لمظلوم بسرعة، حتى يتمكن من زيارة الولايات المتحدة ومناقشة الوضع في سوريا، فيما تقول أنقرة إنه إرهابي مرتبط بالمسلحين الأكراد المتمردين على تركيا.

المصدر: "رويترز"