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إسرائيل تحذر من حرب قريبة مع إيران في ظل التغيرات الإقليمية

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إسرائيل تحذر من حرب قريبة مع إيران في ظل التغيرات الإقليمية
Reuters Amir Cohen
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حذر رئيس هيئة الأركان في الجيش الإسرائيلي الجنرال أفيف كوخافي من اندلاع مواجهة عسكرية قريبا بين الدولة العبرية وإيران، محذرا من العواقب الوخيمة المحتملة لها.

وأشار كوخافي في تصريحات صحفية أدلى بها أمس الخميس إلى أن سيناريو الحرب بين تل أبيب وطهران أصبح أكثر واقعية في ظل "التغيرات في الشرق الأوسط"، لافتا إلى أن الوضع عند حدود إسرائيل مع سوريا من جهة ومع لبنان من جهة أخرى "هش ومتوتر وقد يتدهور إلى معركة على الرغم من أن الأعداء لا يرغبون في الحرب".

وشدد على أن الجبهة الشمالية هي التحدي الاستراتيجي الرئيسي لإسرائيل، بسبب التموضع العسكري الإيراني في سوريا ومشروع طهران لتزويد "حزب الله" اللبناني بالصواريخ عالية الدقة.

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وعرض خطة جديدة طويلة الأمد تشمل اقتناء معدات قتالية ذات قدرة تدميرية وتحسين الوسائل الدفاعية للتصدي للطائرات المسيرة في المنطقتين الشمالية والجنوبية.

المصدر: مكان

 

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