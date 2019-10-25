تركيا تبدأ مشروعها الخاص لتصنيع الغواصات

أفادت وسائل إعلام تركية بأن أنقرة أطلقت أول برنامج لها لصناعة الغواصات تحت اسم "ميلدن"، ويعني الغواصة الوطنية.

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وذكر موقع "ديفينس نيوز" الأمريكي أن مؤسسات تركية ستتولى تصميم وتطوير وإنتاج غواصات من طراز "إر" في أحواض بناء السفن، مستفيدة من تكنولوجيا حصلت عليها من برنامج بهذا الشأن.



وأعلن الأميرال محمد ساري نائب المدير العام لإدارة أحواض بناء السفن التابعة لوزارة الدفاع التركية، أنه تم الانتهاء من تعيين فرق متخصصة في برنامج الغواصات، مشيرا إلى أن المرحلة التالية ستتمثل في وضع التصاميم، وأن عملية البناء ستتم في حوض غولجوك لصناعة السفن بولاية قوجة إيلي غربي البلاد.

وسيتم تسليح هذه الغواصات بـ"صاروخ طواف صامت وطوربيدات ثقيلة متطورة وصواريخ موجهة".

وكشف خبير بحري تركي أن برنامج بلاده لبناء الغواصات "سينتج نسخة عن غواصات ألمانية تعمل على الهيدروجين، بمساهمة محلية عالية ومشاركة جزئية من شركة تيسين غروب الألمانية، وبكلفة إجمالية 2.7 مليار دولار".

وأشار الموقع إلى أن شركة أسيلسان التركية للصناعات الإلكترونية العسكرية ستتولى تزويد المشروع بتدابير دعم إلكترونية وأنظمة استشعار، في حين ستقوم شركة هافلسان التركية للصناعات الإلكترونية الجوية، ببناء جناح متكامل للتحكم والقيادة.

المصدر: ترك برس