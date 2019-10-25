بيونغ يانغ تطلب من الجارة الجنوبية إزالة منشآتها في جبل كومكانغ

أعلن وزير الوحدة الكوري الجنوبي كيم يون تشول، أن كوريا الشمالية أرسلت إخطارا إلى كوريا الجنوبية، واقترحت فيه مناقشة إزالة منشآت كورية جنوبية في المنتجع السياحي لجبل كومكانغ.

وقال وزير الوحدة إن الحكومة الكورية الجنوبية تجري مشاورات فعليا مع شركة "هيونداي آسان" وغيرها لوضع تدابير.

وأضاف أن الوزارة تعتقد أن بيونغ يانغ لا تستبعد سيئول من المشروع كليا، نظرا لأن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون عبر عن ترحيبه بزيارة المواطنين الكوريين الجنوبيين إلى المنتجع في أي وقت.

وذركت وكالة كوريا الشمالية في وقت سابق، أن كيم أعرب خلال زيارة تفقدية قام بها للمنطقة، عن عدم رضاه على وجود مبان تابعة لكوريا الجنوبية في الجبال، مضيفا أن النظر إليها "مزعج".

وقال كيم إنه ينبغي إزالة تلك المباني بالكامل بعد مشاورات مع سيئول، مضيفا أن على بلاده ألا تعتمد على جارتها الجنوبية في استقطاب السياح للجبل من خلال برنامج الرحلات السياحية المتوقف في الوقت الحالي.

المصدر: يونهاب