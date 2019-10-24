عبر المستشار الخاص للبعثة الأمريكية لدى الأمم المتحدة، مايكل باركين، عن ارتياح واشنطن من إعلان تركيا وقف عمليتها العسكرية في شمال شرق سوريا.

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وقال باركين اليوم الخميس خلال جلسة في مجلس الأمن الدولي حول الوضع في سوريا: "ترحب الولايات المتحدة بالإعلان الذي جاء يوم أمس بأن تركيا توقف هجومها في شمال شرق سوريا وتوافق على وقف دائم لإطلاق النار".

وأضاف باركين أن بلاده رفعت العقوبات عن تركيا التي فرضتها في الـ14 من أكتوبر بسبب هجومها الجديد في شمال سوريا ضمن عملية "نبع السلام".

وأشار إلى أن "العملية تسببت بتهجير قرابة 180 ألف سوري من منازلهم في بلد يعتمد فيه أصلا 11 مليون شخص على المساعدات الخارجية".

واعتبر أن الاتفاق الذي توصل إليه الوفد الأمريكي برئاسة نائب الرئيس مايك بينس في أنقرة الأسبوع الماضي بشأن تعليق "نبع السلام" لـ5 أيام بعد انسحاب القوات الكردية، مهد للتسوية في المنطقة.

وعبر باركين عن أمل واشنطن بأن تلتزم السلطات التركية و"قوات سوريا الديمقراطية" بالهدنة والتي أعلنت بموجب مذكرة تفاهم تبناها الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين والتركي رجب طيب أردوغان الثلاثاء الماضي.

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وأضاف: "نتوقع أن تفي تركيا بالتزاماتها بخصوص منع استئناف عمليات داعش في المنطقة، وضمان حراسة آمنة لمسلحي داعش المعتقلين سابقا".

وأبدى الدبلوماسي الأمريكي قلقه إزاء تقارير تفيد بأن الفصائل المسلحة المدعومة من تركيا استهدفت المدنيين، مؤكدا: "في حال التأكد من صحة تلك التقارير فقد تصنف هذه الأعمال كجرائم حرب". ودعا تركيا إلى فتح تحقيق في تلك الإفادات على الفور ومحاسبة المتورطين في الجرائم إن حصلت.

المصدر: تاس







