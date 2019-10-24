دعا رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون لإجراء انتخابات برلمانية مبكرة في المملكة يوم 12 ديسمبر المقبل من أجل كسر الجمود في ما يخص "بريكست".

وقال جونسون في رسالته إلى زعيم حزب العمال المعارض جيريمي كوربين إنه سيتيح مزيدا من الوقت للبرلمان من أجل الموافقة على اتفاقه مع الاتحاد الأوروبي حول "بريكست"، لكن البرلمانيين بالمقابل يجب أن يؤيدوا دعوته للانتخابات المبكرة.

وجاء في رسالة جونسون بهذا الخصوص، أن "هذا البرلمان رفض اتخاذ القرارات. لكنه لا يمكن أن يرفض السماح للناخبين باستبداله ببرلمان جديد قادر على اتخاذ القرارات".

وبشأن "بريكست" قال جونسون إن "تمديد حالة الجمود هذه حتى 2020 ستكون له عواقب على أوساط الأعمال وفرص العمل والثقة بالمؤسسات الديمقراطية، التي قد تضررت كثيرا بسبب تصرفات البرلمان منذ الاستفتاء".

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وأضاف جونسون: "لا يجوز أن يواصل البرلمان اتخاذ البلاد رهينة له".

من جانبه، أكد كوربين أنه يرفض انتظار صدور قرار رسمي من الاتحاد الأوروبي بشأن منح بريطانيا مهلة أخرى وتأجيل "بريكست" حتى 31 يناير المقبل، وأنه سيؤيد الانتخابات المبكرة في حال تأجيل "بريكست".

وجدير بالذكر أن بوريس جونسون يحتاج إلى ثلثي الأصوات في البرلمان الذي يضم 650 عضوا، من أجل إجراء انتخابات مبكرة. وكان جونسون قد دعا لانتخابات مبكرة مرتين خلال الأشهر الماضية، ومني بهزيمة في البرلمان كل مرة.

المصدر: رويترز