منح البرلمان الأوروبي، اليوم الخميس، جائزة "ساخاروف" لحقوق الإنسان لأستاذ الاقتصاد الإيغوري، إلهام توهتي، الذي يمضي عقوبة بالسجن المؤبد في الصين.

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وكان القضاء الصيني حكم على توهتي عام 2014 بالسجن المؤبد بتهمة النزعة "الانفصالية"، في محاكمة أثارت حملة اعتراضات من قبل حكومات أجنبية ومنظمات مدافعة عن حقوق الإنسان.

ونددت الصين مطلع هذا الشهر بترشيح توهتي للجائزة، متهمة البرلمان الأوروبي "بدعم الإرهاب".

ووصلت فتاتان كينيتان تناضلان ضد الختان وثلاث شخصيات برازيلية تعمل على الدفاع عن الأقليات والبيئة إلى لائحة النهائيات لهذه الجائزة.

يذكر أن توهتي ينتمي لإثنية الإيغور المسلمة والتي تشكل غالبية في منطقة تشينجيانغ الشاسعة في شمال غرب الصين، ويقول خبراء من الأمم المتحدة ونشطاء، إن ما لا يقل عن مليون شخص من الإيغور المسلمين وأفراد من أقليات مسلمة أخرى، احتجزوا داخل معسكرات في تلك المنطقة.

من جهتها، تصف الصين هذه المعسكرات بأنها مراكز للتدريب المهني للمساعدة في وقف التطرف الديني، وتعليم مهارات عمل جديدة.

المصدر: وكالات